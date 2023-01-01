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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 49
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 17
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Kings of Thrash

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24 июн 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Что-то новое от нас может выйти и не как KINGS OF THRASH»

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DAVID ELLEFSON: «Что-то новое от нас может выйти и не как KINGS OF THRASH»



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Барон Силенда в недавней беседе сказал, что новая музыка с Jeff'ом Young'ом может быть выпущена и не под маркой KINGS OF THRASH:

«Мы решаем, пока пишем новый материал... Потому что это не обязательно должен быть трэш. Это даже не обязательно должно быть что-то в духе MEGADETH. Даже если это и была история нашего происхождения, не обязательно, чтобы всё звучало именно так. Это должны быть мы, но мы сегодняшнего дня. Итак, мы решили, что KINGS OF THRASH, безусловно, будет тем самым гастрольным проектом, исполняющим музыку прошлого. А сейчас мы принимаем решение о новой музыке, чтобы вписать её в этот проект, должны ли Jeff Young и David Ellefson делать что-то вместе? Ну, знаете, может как ELLEFSON-YOUNG.

Я полагаю, что сейчас это даже забавно, почему бы и нет? Пусть это станет чем-то иным... И я полагаю, что это лучшее решение для любого творчества. Это как вода — она создаёт реки и ручьи, потому что она течёт туда, куда ей нужно. А если земля и камень не хотят двигаться, что ж, тогда она находит другой путь. И я думаю, что с музыкой дело обстоит примерно так же».




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