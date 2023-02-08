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*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
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Kings of Thrash

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CHRIS POLAND с удовольствием сыграл бы с DAVE'ом MUSTAINE'ом на выступлении KINGS OF THRASH



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На вопрос в новом интервью Томасу С. Орвату-младшему из Rock Interview Series, «позволит» ли он лидеру MEGADETH Dave'y Mustaine'y выйти на сцену и сыграть несколько песен с KINGS OF THRASH, если Dave заинтересован в этом, Chris Poland ответил:

«Чёрт, я бы сыграл. Да, я бы с удовольствием. Шутка ли? То есть это было бы очень круто. Но Dave, наверное, похож на Майлза Дэвиса. Майлз Дэвис никогда не оглядывался назад, он смотрел только вперёд. И я знаю, что он играет определённые песни из определённых альбомов, но я не думаю, что он хочет возвращаться так далеко назад. Ему пришлось бы кое-что подучить. Он написал всё это и, вероятно, смог бы сыграть это примерно через пять минут.

Я был удивлён, когда заново разучивал старые песни MEGADETH". Я думал: "Какого чёрта я там сыграл?" или "Что это за часть?", и вдруг моя мышечная память вернулась. И я сказал: "О Боже. Вот как я это играл". И это было 40 лет назад. Я рассказал об этом David'y Ellefson'y. Он говорит: "Да, я знаю. Со мной то же самое".

Но я хочу сказать, что Jeff Young... Боже мой. Я знал, что Jeff — великий гитарист, но, побывав на концертах с ним, я проникся новым уважением к его игре. Потому что он идеально исполняет партии Dave'а, идеально исполняет свои собственные партии, а потом просто зажигает, пока делает это. Это просто потрясающе, чувак. Не хочу сказать ничего плохого про Chaz'a. Чез сам потрясающий гитарист, но я думал, что петь и играть такие вещи может только Dave... Ты можешь выучить партии, но нужно также выучить партии и спеть их. Когда я был в группе, я удивлялся, как Dave это делает, когда мы играли такие сложные песни. А с Chaz'ом — никаких проблем. Участники KINGS OF THRASH — один за всех и все за одного. Эго и близко нет. Все говорят: "Погнали"».




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8 фев 2023
gravitgroove
Талантливый музыкант, но будто овечка, что не может обойтись без пастуха. И сколько вот таких, потерявших свое место под кнутом и пряником.
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просмотров: 308

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