CHRIS POLAND с удовольствием сыграл бы с DAVE'ом MUSTAINE'ом на выступлении KINGS OF THRASH



На вопрос в новом интервью Томасу С. Орвату-младшему из Rock Interview Series, «позволит» ли он лидеру MEGADETH Dave'y Mustaine'y выйти на сцену и сыграть несколько песен с KINGS OF THRASH, если Dave заинтересован в этом, Chris Poland ответил:



«Чёрт, я бы сыграл. Да, я бы с удовольствием. Шутка ли? То есть это было бы очень круто. Но Dave, наверное, похож на Майлза Дэвиса. Майлз Дэвис никогда не оглядывался назад, он смотрел только вперёд. И я знаю, что он играет определённые песни из определённых альбомов, но я не думаю, что он хочет возвращаться так далеко назад. Ему пришлось бы кое-что подучить. Он написал всё это и, вероятно, смог бы сыграть это примерно через пять минут.



Я был удивлён, когда заново разучивал старые песни MEGADETH". Я думал: "Какого чёрта я там сыграл?" или "Что это за часть?", и вдруг моя мышечная память вернулась. И я сказал: "О Боже. Вот как я это играл". И это было 40 лет назад. Я рассказал об этом David'y Ellefson'y. Он говорит: "Да, я знаю. Со мной то же самое".



Но я хочу сказать, что Jeff Young... Боже мой. Я знал, что Jeff — великий гитарист, но, побывав на концертах с ним, я проникся новым уважением к его игре. Потому что он идеально исполняет партии Dave'а, идеально исполняет свои собственные партии, а потом просто зажигает, пока делает это. Это просто потрясающе, чувак. Не хочу сказать ничего плохого про Chaz'a. Чез сам потрясающий гитарист, но я думал, что петь и играть такие вещи может только Dave... Ты можешь выучить партии, но нужно также выучить партии и спеть их. Когда я был в группе, я удивлялся, как Dave это делает, когда мы играли такие сложные песни. А с Chaz'ом — никаких проблем. Участники KINGS OF THRASH — один за всех и все за одного. Эго и близко нет. Все говорят: "Погнали"».







