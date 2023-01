сегодня



Бывший гитарист MEGADETH сказал, что ему всё равно, что думает Dave Mustaine о KINGS OF THRASH



Jeff Young в новом интервью Ultimate Guitar ответил на вопрос, получали ли они с David'ом Ellefson'ом какие-либо отзывы от лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a об их новой группе или их недавних концертах:



«Нет, нам всё равно... И для него это выгодно. Потому что за все издания, например, за "Best Of The West", он получит деньги. Мы зарабатываем для него деньги, а ему ничего не нужно для этого делать. Так что мы исполняем эти песни, потому что они являются частью нашей истории, и фанаты хотят их услышать, и мы получаем от этого выгоду, и он тоже, так что это беспроигрышный вариант. Разве может быть что-то круче этого? Так что если ему есть что сказать по этому поводу... Я не думаю, что это будет очень объективно... Всё, что он когда-либо говорил, в принципе сложно назвать объективным».







