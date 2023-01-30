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*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 15
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*

Kings of Thrash

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|||| сегодня

Бывший гитарист MEGADETH сказал, что ему всё равно, что думает Dave Mustaine о KINGS OF THRASH



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Jeff Young в новом интервью Ultimate Guitar ответил на вопрос, получали ли они с David'ом Ellefson'ом какие-либо отзывы от лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a об их новой группе или их недавних концертах:

«Нет, нам всё равно... И для него это выгодно. Потому что за все издания, например, за "Best Of The West", он получит деньги. Мы зарабатываем для него деньги, а ему ничего не нужно для этого делать. Так что мы исполняем эти песни, потому что они являются частью нашей истории, и фанаты хотят их услышать, и мы получаем от этого выгоду, и он тоже, так что это беспроигрышный вариант. Разве может быть что-то круче этого? Так что если ему есть что сказать по этому поводу... Я не думаю, что это будет очень объективно... Всё, что он когда-либо говорил, в принципе сложно назвать объективным».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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30 янв 2023
WahrandPhain
Нет, нам всё равно...и мы будем ныть об этом в каждом музыкальном издании, СЛЫШИТЕ? НАМ ПЛЕВАТЬ ЧТО О НАС ДУМАЕТ МАСТЕЙН! ВСЁ РАВНОООО! ПЛЕВААААТЬ!
30 янв 2023
resurgamresponses
я ж говорил они еще бабки понесут Старшему. конечно ему пофиг что скажет рыжий. а рыжий скажет: гастролируйте побольше. не ленитесь,
30 янв 2023
N
Nepalcev
Дэйв Мастейн настолько суров и беспощаден, что даже после вылета из Меги, бедные виртуозы вынуждены зарабатывать ему деньги, вместо творения своих шедевров.
Like!1
30 янв 2023
R
Rutger
"Ни о каком нашем возвращении в Megadeth не может быть и речи!" - добавил Джефф Янг.

просмотров: 816

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