3 апр 2023



SLASH и BILLY GIBBONS почтили память участника LYNYRD SKYNYRD



Billy Gibbons, Chuck Leavell, Cody Johnson, Paul Rodgers, Slash и Warren Haynes почтили память участника LYNYRD SKYNYRD Гари Россингтона, исполнив "Simple Man" и "Sweet Home Alabama" в рамках церемонии The CMT Music Awards.









A night to remember…Gary Rossington and celebrate our brothers and sisters in Skynyrd. It was wild! #CMTAwards pic.twitter.com/scaFgnQAUC





