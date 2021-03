сегодня



Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD



Девятого апреля Eagle Rock выпустят новый концертный релиз LYNYRD SKYNYRD "Lynyrd Skynyrd: Live At Knebworth ‘76", который будет доступен на DVD+CD, Blu-ray+CD, лимитированном 2LP+DVD и в цифровом варианте. В основу релиза легла запись выступления 21 августа 1976 года в Англии.



Трек-лист:



"Workin' For The MCA"

"I Ain't The One"

"Saturday Night Special"

"Searching"

"Whiskey Rock-A-Roller"

"Travelin' Man"

"Gimme Three Steps"

"Call Me The Breeze"

"T For Texas"

"Sweet Home Alabama"

"Free Bird"



Фрагмент из этого релиза, видео на "Gimme Three Steps", доступно для просмотра ниже.







