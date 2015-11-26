Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

Девятого апреля Eagle Rock выпустят новый концертный релиз LYNYRD SKYNYRD "Lynyrd Skynyrd: Live At Knebworth ‘76", который будет доступен на DVD+CD, Blu-ray+CD, лимитированном 2LP+DVD и в цифровом варианте. В основу релиза легла запись выступления 21 августа 1976 года в Англии.
Трек-лист:
"Workin' For The MCA"
"I Ain't The One"
"Saturday Night Special"
"Searching"
"Whiskey Rock-A-Roller"
"Travelin' Man"
"Gimme Three Steps"
"Call Me The Breeze"
"T For Texas"
"Sweet Home Alabama"
"Free Bird"
Фрагмент из этого релиза, видео на "Gimme Three Steps", доступно для просмотра ниже.
AlexTronenko
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