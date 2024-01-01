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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Lynyrd Skynyrd

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У LYNYRD SKYNYRD есть нереализованные песни



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В рамках недавнего интервью гитарист LYNYRD SKYNYRD Rickey Medlocke ответил на вопрос, есть ли шансы на то, что поклонники смогут услышать от группы что-то новое:

«Johnny [Van Zant, LYNYRD SKYNYRD singer] и я обсуждали некоторый новый материал, но никаких конкретных планов нет. Есть довольно много песен - я не должен говорить "довольно много"; есть немало песен, которые мы написали, к которым у нас были демо-записи, возможно, начатые куплет и припев, в которых участвовал Гэри [Россингтон, гитарист покойного LYNYRD SKYNYRD]. И, чувак, у нас есть все это.

Мы об этом говорили. Я и Johnny, мы это обсуждали. Мы знаем, что у нас есть — о боже, — возможно, полторы-две дюжины песен, которые просто лежат где-то поблизости, и их можно выпустить».




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