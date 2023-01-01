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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*Новый рекорд METALLICA 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*Новый рекорд METALLICA 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*KERRY KING вернётся в 2024! 31
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
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Lynyrd Skynyrd

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9 ноя 2023 : 		 Новая остринка от LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2023 : 		 ARTIMUS PYLE выпустит альбом дуэтов классики LYNYRD SKYNYRD

22 сен 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNYRD SKYNYRD?

5 авг 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD передумали выходить на пенсию

2 авг 2023 : 		 Новый сборник LYNYRD SKYNYRD выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность

1 июл 2023 : 		 Видео с последнего концерта Гэри Россингтона

5 апр 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD решили продолжать

3 апр 2023 : 		 SLASH и BILLY GIBBONS почтили память участника LYNYRD SKYNYRD

14 мар 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD почтили память Гари Россингтона

7 мар 2023 : 		 Музыканты — о смерти гитариста LYNYRD SKYNYRD

6 мар 2023 : 		 Умер гитарист LYNYRD SKYNYRD

28 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD

17 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN исполнил трек LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2021 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD вернулся в строй

26 июл 2021 : 		 Гитаристу LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD

7 окт 2019 : 		 Умер один из основателей LYNYRD SKYNYRD

19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты
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Новая остринка от LYNYRD SKYNYRD



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LYNYRD SKYNYRD выпустили новую подборку острых соусов:

- Freebird : Ghost Pepper Sauce
- Gimme Three Steps : Jalapeño Hot Sauce
- Simple Man : Mango, Pineapple, Orange Hot Sauce
- Sweet Home Alabama : Habanero Hot Sauce
- Tuesday's Gone : Carolina Reaper Sauce

LYNYRD SKYNYRD - New Hot Sauce Collection Available




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