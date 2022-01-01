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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 12
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 12
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Lynyrd Skynyrd

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28 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD

17 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN исполнил трек LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2021 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD вернулся в строй

26 июл 2021 : 		 Гитаристу LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD

7 окт 2019 : 		 Умер один из основателей LYNYRD SKYNYRD

19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты

20 мар 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»

4 ноя 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2018 : 		 Умер бывший гитарист LYNYRD SKYNYRD

3 авг 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD выпустят в сентябре концертный альбом

26 янв 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD отправляются в прощальный тур

24 апр 2017 : 		 Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

15 окт 2015 : 		 У гитариста LYNYRD SKYNYRD был сердечный приступ

3 сен 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в октябре

21 июл 2015 : 		 PETER FRAMPTON на концерте LYNYRD SKYNYRD
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Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD



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Brent Smith рассказал об ощущениях от выступления с LYNYRD SKYNYRD:

«Это было крайне трогательным и совершенно исключительным моментом в моей жизни. Они всегда очень хорошо относились к нам и всегда положительно относились к тому, что мы исполняли эту песню. То, как мы сделали эту композицию, и то, как это произошло, было весьма органично. Так что все вернулось на круги своя. Это очень много для меня значит. Я все еще пытаюсь переварить это во многих отношениях. Но всем ребятам из SKYNYRD — огромное уважение и любовь. Я очень благодарен им за то, что они попросили меня присоединиться и спеть с ними эту песню. Это был великолепный вечер. Мне было очень приятно».




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