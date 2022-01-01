сегодня



Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD



Brent Smith рассказал об ощущениях от выступления с LYNYRD SKYNYRD:



«Это было крайне трогательным и совершенно исключительным моментом в моей жизни. Они всегда очень хорошо относились к нам и всегда положительно относились к тому, что мы исполняли эту песню. То, как мы сделали эту композицию, и то, как это произошло, было весьма органично. Так что все вернулось на круги своя. Это очень много для меня значит. Я все еще пытаюсь переварить это во многих отношениях. Но всем ребятам из SKYNYRD — огромное уважение и любовь. Я очень благодарен им за то, что они попросили меня присоединиться и спеть с ними эту песню. Это был великолепный вечер. Мне было очень приятно».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 167

