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Lynyrd Skynyrd

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18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD

7 окт 2019 : 		 Умер один из основателей LYNYRD SKYNYRD

19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты

20 мар 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»

4 ноя 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2018 : 		 Умер бывший гитарист LYNYRD SKYNYRD

3 авг 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD выпустят в сентябре концертный альбом

26 янв 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD отправляются в прощальный тур

24 апр 2017 : 		 Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

15 окт 2015 : 		 У гитариста LYNYRD SKYNYRD был сердечный приступ

3 сен 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в октябре

21 июл 2015 : 		 PETER FRAMPTON на концерте LYNYRD SKYNYRD

18 июл 2015 : 		 GREGG ALLMAN исполняет LYNYRD SKYNYRD

16 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

1 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD LYNYRD SKYNYRD

6 апр 2015 : 		 Погиб оригинальный барабанщик LYNARD SKYNYRD

1 апр 2015 : 		 Колыбельные от LYNYRD SKYNYRD

24 мар 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в июне

18 дек 2014 : 		 Виниловый бокс-сет LYNYRD SKYNYRD выйдет в январе
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Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной



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Девятого апреля Eagle Rock выпустят новый концертный релиз LYNYRD SKYNYRD "Lynyrd Skynyrd: Live At Knebworth ‘76", который будет доступен на DVD+CD, Blu-ray+CD, лимитированном 2LP+DVD и в цифровом варианте. В основу релиза легла запись выступления 21 августа 1976 года в Англии.

Трек-лист:

"Workin' For The MCA"
"I Ain't The One"
"Saturday Night Special"
"Searching"
"Whiskey Rock-A-Roller"
"Travelin' Man"
"Gimme Three Steps"
"Call Me The Breeze"
"T For Texas"
"Sweet Home Alabama"
"Free Bird"

Трейлер доступен ниже.

LYNYRD SKYNYRD - Live At Knebworth '76 Multi-Format Release To Arrive In April; Video Trailer



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