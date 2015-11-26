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Lynyrd Skynyrd

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20 мар 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»

4 ноя 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2018 : 		 Умер бывший гитарист LYNYRD SKYNYRD

3 авг 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD выпустят в сентябре концертный альбом

26 янв 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD отправляются в прощальный тур

24 апр 2017 : 		 Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

15 окт 2015 : 		 У гитариста LYNYRD SKYNYRD был сердечный приступ

3 сен 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в октябре

21 июл 2015 : 		 PETER FRAMPTON на концерте LYNYRD SKYNYRD

18 июл 2015 : 		 GREGG ALLMAN исполняет LYNYRD SKYNYRD

16 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

1 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD LYNYRD SKYNYRD

6 апр 2015 : 		 Погиб оригинальный барабанщик LYNARD SKYNYRD

1 апр 2015 : 		 Колыбельные от LYNYRD SKYNYRD

24 мар 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в июне

18 дек 2014 : 		 Виниловый бокс-сет LYNYRD SKYNYRD выйдет в январе

27 май 2013 : 		 LYNYRD SKYNYRD написали тему для ТВ-шоу

15 фев 2013 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD попал в больницу

17 дек 2012 : 		 LYNYRD SKYNYRD выступили с TRACE'ом ADKINS'ом

16 дек 2012 : 		 Видео с текстом от LYNYRD SKYNYRD

30 ноя 2012 : 		 Новое видео LYNYRD SKYNYRD

4 окт 2012 : 		 LYNYRD SKYNYRD в The Late Late Show With Craig Ferguson

13 сен 2012 : 		 Новое видео LYNYRD SKYNYRD
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LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»



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Вокалист LYNYRD SKYNYRD Johnny Van Zant в недавнем разговоре c Mark'ом Dean'ом из Madness To Creation сообщил, что у группы есть планы на новый студийный материал.

Многие группы перестают гастролировать, однако продолжают выпускать музыку. Было бы просто отлично, если бы у вас были какие-то планы на новую музыку!

«О да, вы же в курсе, что Gary говорил об этом. У нас есть на примете альбом, если уж отвечать начистоту. У нас есть ряд песен, которые мы постоянно сочиняем. И знаете, быть может, по окончании тура мы сделаем этот диск, отправимся в студию и сделаем это, плюс мы записали наше выступление тут, в Джексонвилле. Так что DVD и CD где-то в планах».

LYNYRD SKYNYRD -





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