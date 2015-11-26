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LYNYRD SKYNYRD : «Мы думаем об альбоме»



Вокалист LYNYRD SKYNYRD Johnny Van Zant в недавнем разговоре c Mark'ом Dean'ом из Madness To Creation сообщил, что у группы есть планы на новый студийный материал.



Многие группы перестают гастролировать, однако продолжают выпускать музыку. Было бы просто отлично, если бы у вас были какие-то планы на новую музыку!



«О да, вы же в курсе, что Gary говорил об этом. У нас есть на примете альбом, если уж отвечать начистоту. У нас есть ряд песен, которые мы постоянно сочиняем. И знаете, быть может, по окончании тура мы сделаем этот диск, отправимся в студию и сделаем это, плюс мы записали наше выступление тут, в Джексонвилле. Так что DVD и CD где-то в планах».













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