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Lynyrd Skynyrd

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11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD

7 окт 2019 : 		 Умер один из основателей LYNYRD SKYNYRD

19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты

20 мар 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»

4 ноя 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2018 : 		 Умер бывший гитарист LYNYRD SKYNYRD

3 авг 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD выпустят в сентябре концертный альбом

26 янв 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD отправляются в прощальный тур

24 апр 2017 : 		 Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

15 окт 2015 : 		 У гитариста LYNYRD SKYNYRD был сердечный приступ

3 сен 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в октябре

21 июл 2015 : 		 PETER FRAMPTON на концерте LYNYRD SKYNYRD

18 июл 2015 : 		 GREGG ALLMAN исполняет LYNYRD SKYNYRD

16 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

1 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD LYNYRD SKYNYRD

6 апр 2015 : 		 Погиб оригинальный барабанщик LYNARD SKYNYRD
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Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD



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Девятого апреля Eagle Rock выпустили новый концертный релиз LYNYRD SKYNYRD "Lynyrd Skynyrd: Live At Knebworth ‘76", который доступен на DVD+CD, Blu-ray+CD, лимитированном 2LP+DVD и в цифровом варианте. В основу релиза легла запись выступления 21 августа 1976 года в Англии.

Трек-лист:

"Workin' For The MCA"
"I Ain't The One"
"Saturday Night Special"
"Searching"
"Whiskey Rock-A-Roller"
"Travelin' Man"
"Gimme Three Steps"
"Call Me The Breeze"
"T For Texas"
"Sweet Home Alabama"
"Free Bird"

Фрагмент из этого релиза, видео на "Sweet Home Alabama", доступно для просмотра ниже.

LYNYRD SKYNYRD Release "Sweet Home Alabama" Video From Live At Knebworth '76 Multi-Format Release



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