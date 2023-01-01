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Видео с последнего концерта Гэри Россингтона



Фрагмент концертного релиза LYNYRD SKYNYRD, "The 50th Anniversary Of Lynyrd Skynyrd", ставшего последним для Гэри Россингтона, доступен ниже. Запись полного выступления будет показана в ряде драйв-ин кинотеатрах восьмого июля.



«Мы рады разделить этот особенный вечер и отпраздновать 50-летие музыки SKYNYRD вместе со Skynyrd Nation и поклонниками этих неподвластных времени песен», — сказал Johnny Van Zant. «Нам посчастливилось запечатлеть этот особенный вечер с Гэри Россингтоном и Дейл Кранц Россингтон и всеми специальными гостями, которые смогли присоединиться к нам на сцене. Это, конечно, горько, потому что это было последнее выступление Гэри, но нам очень повезло, что мы смогли разделить последний незабываемый вечер вместе на сцене, делая то, что любил Гэри».



«LYNYRD SKYNYRD — одна из самых влиятельных и важных групп в истории, а наследие Гэри Россингтона — это то, что выдержит испытание временем»», — заявили партнеры Unbranded Events Кит Ван и Джордан Веррой. «Для нас большая честь быть частью его последнего выступления и гордость представить его поклонникам по всему миру. Это исключительное событие не только подарит незабываемые впечатления давним поклонникам SKYNYRD, но и способно познакомить совершенно новое поколение с непреходящим наследием и неподвластностью времени группы. Это событие позволит друзьям и семьям собраться вместе и оставить неизгладимые воспоминания, открывая для себя богатое музыкальное наследие LYNYRD SKYNYRD!»







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