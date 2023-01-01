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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 41
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 33
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 27
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Lynyrd Skynyrd

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6 дек 2023 : 		 Дом гитариста LYNYRD SKYNYRD выставлен на продажу

21 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза ARTIMUS PYLE

9 ноя 2023 : 		 Новая остринка от LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2023 : 		 ARTIMUS PYLE выпустит альбом дуэтов классики LYNYRD SKYNYRD

22 сен 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNYRD SKYNYRD?

5 авг 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD передумали выходить на пенсию

2 авг 2023 : 		 Новый сборник LYNYRD SKYNYRD выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность

1 июл 2023 : 		 Видео с последнего концерта Гэри Россингтона

5 апр 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD решили продолжать

3 апр 2023 : 		 SLASH и BILLY GIBBONS почтили память участника LYNYRD SKYNYRD

14 мар 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD почтили память Гари Россингтона

7 мар 2023 : 		 Музыканты — о смерти гитариста LYNYRD SKYNYRD

6 мар 2023 : 		 Умер гитарист LYNYRD SKYNYRD

28 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD

17 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN исполнил трек LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2021 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD вернулся в строй

26 июл 2021 : 		 Гитаристу LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD
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Дом гитариста LYNYRD SKYNYRD выставлен на продажу



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По сообщению агента Cynthia Chandlee, дом гитариста LYNYRD SKYNYRD Гэри Россингтона выставлен на продажу за 12 миллионов долларов. Он с семьей прожил в этом доме порядка тридцати лет.






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