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Дом гитариста LYNYRD SKYNYRD выставлен на продажу



По сообщению агента Cynthia Chandlee, дом гитариста LYNYRD SKYNYRD Гэри Россингтона выставлен на продажу за 12 миллионов долларов. Он с семьей прожил в этом доме порядка тридцати лет.











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