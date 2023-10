сегодня



ARTIMUS PYLE выпустит альбом дуэтов классики LYNYRD SKYNYRD



ARTIMUS PYLE, самый старый из ныне живущих участник LYNYRD SKYNYRD, второго февраля выпустит сборник дуэтов Anthems: Honoring The Music Of Lynyrd Skynyrd:



"I Know A Little" – Micheal Ray

"Sweet Home Alabama" – Ronnie Dunn

"Simple Man" – Sammy Hagar

"Needle And The Spoon" – Lindsey Ell

"The Ballad Of Curtis Loew" – Chris Janson

"Workin’ For MCA" – Lee Brice

"That Smell" – Jerrod Niemann

"Gimme Three Steps" – Marty Raybon

"Call Me The Breeze" – Billy Ray Cyrus

"Saturday Night Special" – Warren Haynes

"The Hunt" – Artimus Pyle Band

"What’s Your Name" – LoCash

"Freebird" – Dolly Parton







+0 -0



просмотров: 182