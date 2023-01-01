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LYNYRD SKYNYRD решили продолжать



LYNYRD SKYNYRD в связи со смертью Гэри Россингтона столкнулись с серьёзным вопросом — продолжать ли деятельность группы или закрыть лавочку. И вот решение принято.



Dale Rossington сказала:



«Недавно я потеряла своего мужа и партнёра, с которым прожила более 41 года. Он был замечательным отцом, дедушкой, братом и другом, но самое главное — музыкантом и автором песен мирового класса. Для меня было честью и привилегией делить с ним сцену все эти годы. Его музыка затронула миллионы людей по всему миру, и Гэри всегда первым говорил, что "музыка Skynyrd больше, чем я или любой другой человек". При каждом удобном случае он подчёркивал, насколько вечна эта музыка, и его задачей всегда было сохранение музыки во имя своих братьев, потому что это всегда было их мечтой. Он провёл всю свою жизнь, пытаясь осуществить эту мечту ради Ронни, Аллена, Стива и всех остальных на протяжении многих лет. Хотя он не мог физически находиться на сцене с нынешним составом в последние пару лет, он всячески поддерживал их. Его мечта будет продолжена благодаря Johnny, Rickey и остальным участникам нашей группы, которые продолжают нести его наследие и музыку для будущих поколений».



Johnny Van Zant добавил:



«Гэри был не только моим братом, коллегой по группе и другом. Я полагаю, что он любил меня так же сильно, как и я любил его. Мы были готовы на всё друг для друга. Мы смеялись, оступались, плакали и мирились, и делили сцену последние 36 лет. Гэри вместе с моим братом Ронни и Алленом основал эту группу и оставил нам всем музыкальное наследие, которое выдержало испытание временем и передалось трём поколениям поклонников. Музыка, которую они сочинили, и музыка, которую мы создавали вместе с 1987 года, всегда предназначалась для живого исполнения. Мы объединились с наследниками основателей группы и всеми, кто принимал в ней участие, и считаем, что музыка должна оставаться для всех, чтобы её любили и наслаждались ею. Поэтому мы будем продолжать выступать ради Skynyrd Nation».



Judy Van Zant Jenness продолжила:



«LYNYRD SKYNYRD были частью моей жизни на протяжении 50 с лишним лет. Это путешествие было наполнено любовью, радостью, дружбой и трагедиями. Мечтой Ронни, Гэри и Аллена было сочинять музыку, которая объединяла бы людей, и играть эту музыку вживую. Я не могу с уверенностью сказать, чего бы хотели от нас те, кто ушёл из жизни, но я знаю, чего хотел Гэри. И я знаю, чего хотят фанаты. Чтобы показать нашу неугасающую любовь к тем, кого уже нет с нами, и отдать им дань уважения, музыка будет звучать и впредь. Семья LYNYRD SKYNYRD едина в этом решении».







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