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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Lynyrd Skynyrd

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19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты

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1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома
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LYNYRD SKYNYRD передумали выходить на пенсию



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Johnny Van Zant в рамках недавней беседы с Ultimate Classic Rock прокомментировал заявление 2018 года о том, что группа уходит на пенсию:

«Я хочу быть с вами откровенным. У нас начинался заключительный год — 2020-й на самом деле должен был стать для нас последним. Мы думали: "Ладно, мы поедем и, может быть, дадим два-три концерта после этого или займемся благотворительностью". Заключительный год настал и тут бац, появился COVID. Мы подумали: "Ну, блин. Лучше и не придумаешь". Мы просидели дома 15 месяцев, а когда эти месяцы закончились, мы были обязаны закончить те концерты, которые у нас были запланированы. Поэтому мы решили: "Ладно, давайте реформируемся, вернемся к работе и заставим всех вновь трудиться". Мы отыграли и поняли: "Черт, нам этого очень не хватало". Мы соскучились по встрече с нашими фанатами. Гэри [Россингтон] был важной частью этого процесса. Он сказал: "Я не хочу сидеть дома. COVID отправил меня на пенсию на 15 месяцев, и мне это не понравилось [Смеется] Я только это и умею". И так можно сказать про каждого из нас. И поэтому мы решили: "Ладно, возможно, мы ошибались".

Я пришел к выводу: Музыканты никогда не уходят на пенсию, они просто играют меньше концертов. Посмотрим, куда нас приведет будущее. Сейчас не происходит ничего такого, о чем бы не знал Гэри и чего бы он не хотел. Так что мы собираемся исполнить эти желания и посмотрим, что принесет нам будущее»




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