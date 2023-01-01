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Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность



Johnny Van Zant в интервью Rock Candy рассказал о том, как будут развиваться дела группы:



«Жена Гэри стала решающим фактором. Dale исполняла партии бэк-вокала в SKYNYRD на протяжении многих лет, с тех пор как в 1987 году состоялся трибьют-тур, в результате которого группа снова собралась вместе. И когда Гэри умер, Dale сказала мне: "Это то, что делал Гэри, и он хотел бы, чтобы вы, ребята, продолжали это делать". Поэтому сейчас я как никогда хочу продолжить. Гэри столько лет нес наследие оригинальных музыкантов — Ронни и Аллена, Билли и Леона — из уважения к тому, что они сделали. Теперь я думаю, что он заслуживает такого же уважения от нас».



Кроме того, по его словам, живые выступления всегда были основой творчества LYNYRD SKYNYRD.



«Записи SKYNYRD были великолепны, но Гэри чувствовал, что на самом деле SKYNYRD всегда были связаны с живыми выступлениями. Сейчас мы не молодые индюшки, не весенние цыплята. Но что я точно знаю, так это то, что все по-прежнему любят выходить на сцену и играть эту музыку. Мы чувствуем себя семьей, когда мы вместе, и мы все хотим снова выходить на сцену и по-настоящему отдать Гэри должное».







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