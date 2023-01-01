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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
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*

Lynyrd Skynyrd

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29 июл 2023 : 		 Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность

1 июл 2023 : 		 Видео с последнего концерта Гэри Россингтона

5 апр 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD решили продолжать

3 апр 2023 : 		 SLASH и BILLY GIBBONS почтили память участника LYNYRD SKYNYRD

14 мар 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD почтили память Гари Россингтона

7 мар 2023 : 		 Музыканты — о смерти гитариста LYNYRD SKYNYRD

6 мар 2023 : 		 Умер гитарист LYNYRD SKYNYRD

28 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD

17 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN исполнил трек LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2021 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD вернулся в строй

26 июл 2021 : 		 Гитаристу LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD

7 окт 2019 : 		 Умер один из основателей LYNYRD SKYNYRD

19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты

20 мар 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»

4 ноя 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2018 : 		 Умер бывший гитарист LYNYRD SKYNYRD
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Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность



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Johnny Van Zant в интервью Rock Candy рассказал о том, как будут развиваться дела группы:

«Жена Гэри стала решающим фактором. Dale исполняла партии бэк-вокала в SKYNYRD на протяжении многих лет, с тех пор как в 1987 году состоялся трибьют-тур, в результате которого группа снова собралась вместе. И когда Гэри умер, Dale сказала мне: "Это то, что делал Гэри, и он хотел бы, чтобы вы, ребята, продолжали это делать". Поэтому сейчас я как никогда хочу продолжить. Гэри столько лет нес наследие оригинальных музыкантов — Ронни и Аллена, Билли и Леона — из уважения к тому, что они сделали. Теперь я думаю, что он заслуживает такого же уважения от нас».

Кроме того, по его словам, живые выступления всегда были основой творчества LYNYRD SKYNYRD.

«Записи SKYNYRD были великолепны, но Гэри чувствовал, что на самом деле SKYNYRD всегда были связаны с живыми выступлениями. Сейчас мы не молодые индюшки, не весенние цыплята. Но что я точно знаю, так это то, что все по-прежнему любят выходить на сцену и играть эту музыку. Мы чувствуем себя семьей, когда мы вместе, и мы все хотим снова выходить на сцену и по-настоящему отдать Гэри должное».




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