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Lynyrd Skynyrd

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26 июл 2021 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD

7 окт 2019 : 		 Умер один из основателей LYNYRD SKYNYRD

19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты

20 мар 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»

4 ноя 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2018 : 		 Умер бывший гитарист LYNYRD SKYNYRD

3 авг 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD выпустят в сентябре концертный альбом

26 янв 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD отправляются в прощальный тур

24 апр 2017 : 		 Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

15 окт 2015 : 		 У гитариста LYNYRD SKYNYRD был сердечный приступ

3 сен 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в октябре

21 июл 2015 : 		 PETER FRAMPTON на концерте LYNYRD SKYNYRD

18 июл 2015 : 		 GREGG ALLMAN исполняет LYNYRD SKYNYRD

16 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

1 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD LYNYRD SKYNYRD
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Гитарист LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце



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Гитарист LYNYRD SKYNYRD Gary Rossington восстанавливается после срочной операции на сердце. Согласно сообщению на странице группы в Facebook, он «находится дома, отдыхает и восстанавливается вместе со своей семьей. Он хочет, чтобы все знали, что он хорошо себя чувствует и ожидает полного выздоровления.

После прошедшего года, закрытия страны и всего того, что мы все пережили, Rossingtons рекомендовали группе выступить в его отсутствие. Музыка — мощный исцеляющий инструмент! Мы все посчитали, что выступление и музыка для вас — это лучший вариант, чем отмена выступлений.

Мы желаем Gary скорейшего выздоровления и очень скоро увидим Skynyrd Nation! Пожалуйста, сделайте нам одолжение и помолитесь за семью Россингтон, и если вы хотите оставить ему (позитивное) сообщение, пожалуйста, сделайте это! Он с нетерпением будет их ждать!»

LYNYRD SKYNYRD Guitarist GARY ROSSINGTON Recovering From Emergency Heart Surgery



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