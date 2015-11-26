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Гитарист LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце



Гитарист LYNYRD SKYNYRD Gary Rossington восстанавливается после срочной операции на сердце. Согласно сообщению на странице группы в Facebook, он «находится дома, отдыхает и восстанавливается вместе со своей семьей. Он хочет, чтобы все знали, что он хорошо себя чувствует и ожидает полного выздоровления.



После прошедшего года, закрытия страны и всего того, что мы все пережили, Rossingtons рекомендовали группе выступить в его отсутствие. Музыка — мощный исцеляющий инструмент! Мы все посчитали, что выступление и музыка для вас — это лучший вариант, чем отмена выступлений.



Мы желаем Gary скорейшего выздоровления и очень скоро увидим Skynyrd Nation! Пожалуйста, сделайте нам одолжение и помолитесь за семью Россингтон, и если вы хотите оставить ему (позитивное) сообщение, пожалуйста, сделайте это! Он с нетерпением будет их ждать!»







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