сегодня



Умер гитарист LYNYRD SKYNYRD



Гитарист LYNYRD SKYNYRD Гари Россингтон умер в возрасте 71 года.



«С глубочайшим прискорбием и печалью мы вынуждены сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гари Россингтона.



Гари сейчас со своими братьями и семьей SKYNYRD на небесах и играет как всегда прекрасно.



Пожалуйста, помолитесь за Дейла, Мэри, Энни и всю семью Россингтон и уважайте частную жизнь семейства в это трудное время».











+1 -0



( 1 ) просмотров: 591

