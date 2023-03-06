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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 22
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 21
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Lynyrd Skynyrd

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6 мар 2023 : 		 Умер гитарист LYNYRD SKYNYRD

28 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD

17 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN исполнил трек LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2021 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD вернулся в строй

26 июл 2021 : 		 Гитаристу LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD

7 окт 2019 : 		 Умер один из основателей LYNYRD SKYNYRD

19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты

20 мар 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»

4 ноя 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2018 : 		 Умер бывший гитарист LYNYRD SKYNYRD

3 авг 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD выпустят в сентябре концертный альбом

26 янв 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD отправляются в прощальный тур

24 апр 2017 : 		 Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

15 окт 2015 : 		 У гитариста LYNYRD SKYNYRD был сердечный приступ

3 сен 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в октябре
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Умер гитарист LYNYRD SKYNYRD



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Гитарист LYNYRD SKYNYRD Гари Россингтон умер в возрасте 71 года.

«С глубочайшим прискорбием и печалью мы вынуждены сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гари Россингтона.

Гари сейчас со своими братьями и семьей SKYNYRD на небесах и играет как всегда прекрасно.

Пожалуйста, помолитесь за Дейла, Мэри, Энни и всю семью Россингтон и уважайте частную жизнь семейства в это трудное время».






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 мар 2023
D
DrunkEagle86
Ну вот и всё...

просмотров: 591

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