сегодня



Почему LYNYRD SKYNYRD решили продолжать?



В интервью для FOX17 Rock & Review гитарист LYNYRD SKYNYRD Rickey Medlocke ответил на вопрос, почему группа всё же решила продолжать деятельность после мартовской смерти последнего оригинального участника коллектива, Гэри Россингтона:



«Прошлый и позапрошлый год, когда мы на полтора года прервались из-за COVID, были просто ужасны для нас, как и для всех остальных. Я реально сочувствую людям, которые были вынуждены думать: "Что мы вообще делаем?" Но когда мы вернулись через полтора года, всё открылось, и мы сразу же втянулись. Гэри же оказался в такой ситуации — благослови его душу, что не мог больше выходить на сцену, и мы потеряли его в этом году. И это по-настоящему разбило мне сердце. И я полностью не смог смириться с этим — до сих пор, спустя столько времени, я не смирился, потому что мы были очень хорошими друзьями с подростковых лет. И я буду скучать всю оставшуюся жизнь по выступлениям с ним.



Но знаете что? В этом году мы взяли себя в руки и вернулись к работе. Мы с Johnny [Van Zant'ом] решили: "Эй..." Протест фанатов был таким, что они попросили: "Пожалуйста, пусть это не будет концом". И мы вместе с наследниками и родственниками бывших участников группы решили, что вернёмся и донесём великую музыку до фанатов. Потому что, честно говоря, песни — единственное, что принесло успех LYNYRD SKYNYRD. Всё дело в музыке. Это культовые и великие произведения, и для меня большая честь, и я горжусь, что я имел возможность быть в группе и играть эти песни всё это время. И да благословит Господь Гэри за то, что он вернул меня в эту группу, и я пообещал ему, что останусь в ней до тех пор, пока не прозвучит последняя нота во "Free Bird". И вот я здесь — я всё ещё в строю».







+0 -0



просмотров: 189

