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Lynyrd Skynyrd

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24 авг 2021 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD вернулся в строй

26 июл 2021 : 		 Гитаристу LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE исполняет LYNYRD SKYNYRD

1 мар 2020 : 		 Трейлер фильма о LYNYRD SKYNYRD

6 фев 2020 : 		 Фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет летом

9 окт 2019 : 		 Документальный фильм о LYNYRD SKYNYRD выйдет на DVD

7 окт 2019 : 		 Умер один из основателей LYNYRD SKYNYRD

19 авг 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD отложили концерты

20 мар 2019 : 		 LYNYRD SKYNYRD: «Мы думаем об альбоме»

4 ноя 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD опубликовали песню из концертного альбома

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2018 : 		 Умер бывший гитарист LYNYRD SKYNYRD

3 авг 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD выпустят в сентябре концертный альбом

26 янв 2018 : 		 LYNYRD SKYNYRD отправляются в прощальный тур

24 апр 2017 : 		 Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

15 окт 2015 : 		 У гитариста LYNYRD SKYNYRD был сердечный приступ

3 сен 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в октябре

21 июл 2015 : 		 PETER FRAMPTON на концерте LYNYRD SKYNYRD

18 июл 2015 : 		 GREGG ALLMAN исполняет LYNYRD SKYNYRD

16 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD
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|||| 24 авг 2021

Гитарист LYNYRD SKYNYRD вернулся в строй



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Гитарист LYNYRD SKYNYRD Rickey Medlocke вернулся в состав команды после перенесенного COVID-19.

LYNYRD SKYNYRD



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