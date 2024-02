сегодня



MICK MARS уже сочиняет материал для нового альбома



В новом интервью радиостанции WBAB гитарист MÖTLEY CRÜE Mick Mars подтвердил, что уже начал работу над продолжением своего дебютного сольного альбома "The Other Side Of Mars", релиз которого состоится 23 февраля. Альбом будет выпущен на собственном лейбле Mick'a — 1313, LLC, в партнёрстве с MRI.



Mick сказал:



«Честно говоря, я не могу выбросить музыку из головы. Я провожу много времени здесь [в своей студии]. Уже сейчас для следующего альбома у меня есть четыре очень крепкие идеи, отличные от "The Other Side Of Mars" — опять же, ради разнообразия. Но я скажу вам, что песни, которые у меня есть на данный момент, очень плотные... Они задевают за живое, вот лучшее определение. Я имею в виду, она звучит и... ваше лицо превращается в масло.



На днях я пригласил сюда [в свою домашнюю студию в Нэшвилле] барабанщика KORN Ray'a Luzier [который принял участие в записи "The Other Side Of Mars"] и дал ему послушать эту песню. Он живёт довольно близко от меня — прямо на соседней улице — и он, похоже, потрясён. Он сказал: "Вот это да!" А я ответил: "О, хорошо". Так что у меня неплохо идут дела. Всё находится на начальной стадии — вы же знаете, как это бывает. Да, я работаю над новым материалом. Безусловно».



Mars сказал, что хочет направить музыку на своём втором сольном альбоме в несколько иное русло, нежели на "The Other Side Of Mars":



«Это другой уровень. Так и должно быть. Я не юнец. И я не депрессивный мрачный парень или что-то в этом роде. Но когда становишься старше, то начинаешь думать: "Я не хочу делать это снова. Надо попробовать что-то другое — или подняться выше, или перейти на другой уровень", вместо того чтобы повторять одно и то же. Иногда получается, что ты застреваешь в цикле альбом-тур-альбом-тур. И во многих случаях, когда это происходит, вы обнаруживаете, что повторяетесь, и через некоторое время всё становится довольно однообразным. Так что мне повезло, что я уже состарился — я достиг этой точки, но я могу менять свою музыку, свой следующий шаг. Я не хочу оставаться на этом уровне. Я должен каждый раз подниматься на ступень выше. И если у меня выйдет третий альбом, то, конечно же, он снова будет на ступень выше».



Что касается приглашённых музыкантов, к которым он хотел бы обратиться по поводу участия в своем втором сольном альбоме, Mick сказал:



«Я думаю о разных кандидатах, наверное. Одно время я просто фантазировал на эту тему. Я даже не знаю, сработает ли это. Но я подумал, что, например, Slash [GUNS N' ROSES] — мой приятель, и я позвоню Слэшу и скажу: "Приходи, приходи ко мне, подурачимся". И Doug'y Pinnick'y [KING'S X] я бы предложил сыграть на басу — не петь, а сыграть на басу. Думаю, фанатам это понравится, но я не знаю, что из этого выйдет в итоге. Но я, конечно, готов рискнуть.



Что касается других аспектов, то давайте вернёмся немного назад и скажем, что многие люди ожидали от меня блюзового альбома. Может быть, я мог бы сочинить блюзовую песню, но не в стиле "пьяные слёзы", а такую, под которую хочется встать и кому-то вмазать. Выпив пару кружек пива, и затем я собираюсь избить этого парня. Но я могу сочинять такие вещи. Я открыт для подобного, и у меня так много свободы, что я могу завести свой проект куда угодно, конечно, и в любом направлении. Все двери открыты. Это прекрасное чувство, действительно прекрасное ощущение — выражать себя так, как я хочу. Я могу позвать, скажем, неизвестную певицу и получить нечто совершенно иное, чем то, что вы ожидаете от меня. Я не уверен, чего слушатели до конца представляют что от меня могут получить, потому что я сам не знаю, что я буду делать дальше. То есть, я знаю, что я буду делать дальше в целом, но что конкретно — не знаю».







