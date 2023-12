сегодня



MICK MARS представил новый сингл



MICK MARS представил еще одну песню из дебютного сольного альбома "The Other Side Of Mars", "Right Side Of Wrong". Релиз "The Other Side Of Mars" запланирован на 23 февраля на лейбле 1313:



01. Loyal To The Lie

02. Broken On The Inside

03. Alone

04. Killing Breed

05. Memories

06. Right Side Of Wrong

07. Ready To Roll

08. Undone

09. Ain't Going Back

10. LA Noir







