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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Mick Mars

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MICK MARS объявил название альбома



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MICK MARS в интервью Rolling Stone сообщил, что занят поиском лейбла для издания сольного альбома, получившего название "Another Side Of Mars". В него войдут такие "мрачные и более агрессивные, чем любые из песен CRÜE" "Broken On The Inside", "Alone", "Lonely In Your Grave", "Loyal To The Lie", "Decay", "Fear", "Memories" и "Erased".

«Никаких туров в поддержку не будет, с меня хватит. Если вдруг кто-то очень и очень сильно захочет, то что-то одноразовое может и будет. Но путешествий, всяких самолетов... в топку!»




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