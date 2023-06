все новости группы







26 июн 2023 : MICK MARS объявил название альбома



MICK MARS объявил название альбома



MICK MARS в интервью Rolling Stone сообщил, что занят поиском лейбла для издания сольного альбома, получившего название "Another Side Of Mars". В него войдут такие "мрачные и более агрессивные, чем любые из песен CRÜE" "Broken On The Inside", "Alone", "Lonely In Your Grave", "Loyal To The Lie", "Decay", "Fear", "Memories" и "Erased".



«Никаких туров в поддержку не будет, с меня хватит. Если вдруг кто-то очень и очень сильно захочет, то что-то одноразовое может и будет. Но путешествий, всяких самолетов... в топку!»





