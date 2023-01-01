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*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 23
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Mick Mars

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20 дек 2023 : 		 MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»

18 дек 2023 : 		 MICK MARS уже думает о новом

15 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Мой разум такой же ясный, как и раньше»

13 дек 2023 : 		 MICK MARS представил новый сингл

13 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Эдди Ван Халена и Рэнди Роадса невозможно скопировать»

9 дек 2023 : 		 MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»

17 ноя 2023 : 		 MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты

13 ноя 2023 : 		 MICK MARS: «Я как одна сплошная кость»

2 ноя 2023 : 		 MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»

31 окт 2023 : 		 MICK MARS представил первое видео

19 окт 2023 : 		 MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин

2 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»

7 июл 2023 : 		 MICK MARS больше не хочет общаться с участниками MÖTLEY CRÜE

26 июн 2023 : 		 MICK MARS объявил название альбома
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|||| 20 дек 2023

MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»



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В новом интервью для Monsters, Madness And Magic гитариста MÖTLEY CRÜE Mick'a Mars'a попросили назвать лучший совет, который он когда-либо получал. Он ответил:

«Я могу сказать только то, что, пожалуй, говорят 90 процентов музыкантов: не останавливаться. Не бросать своё занятие. Проще, когда ты одинок, но если ты действительно хочешь заниматься этим и при этом иметь семью... Боже, мне трудно говорить это и не быть грубым, но как только ты это сделаешь, ты как бы увязнешь в сомнениях, потому что ты знаешь, что у тебя есть семья, которую ты очень любишь, обеспечиваешь её. Но если ты одинокий парень — действуй. Играй, играй, играй, играй, играй, играй, практикуйся, практикуйся, практикуйся. И я бы сказал, не пытайся быть похожим на кого-то или копировать, играть кавер-версии песен. Надо быть самим собой. Потому что когда ты начинаешь сочинять песню, в каком направлении ты хочешь направиться? Куда захочешь. Куда угодно. Это твоя песня. Делай что хочешь. Как говорят THE EAGLES, "Никаких ограничений". И просто будь открытым. Продолжай работать и прогрессировать. Не переставай учиться. Мне 72, и я всё ещё учусь и пытаюсь найти новые возможности.

Сейчас я работаю над идеями для второй сольной пластинки — если я проживу так долго. Нет, я шучу — я работаю прямо сейчас над своей второй пластинкой, у меня есть кое-какие идеи и материал. И то, что я слышу, — это ещё один шаг вперёд».




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