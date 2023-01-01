20 дек 2023



MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»



В новом интервью для Monsters, Madness And Magic гитариста MÖTLEY CRÜE Mick'a Mars'a попросили назвать лучший совет, который он когда-либо получал. Он ответил:



«Я могу сказать только то, что, пожалуй, говорят 90 процентов музыкантов: не останавливаться. Не бросать своё занятие. Проще, когда ты одинок, но если ты действительно хочешь заниматься этим и при этом иметь семью... Боже, мне трудно говорить это и не быть грубым, но как только ты это сделаешь, ты как бы увязнешь в сомнениях, потому что ты знаешь, что у тебя есть семья, которую ты очень любишь, обеспечиваешь её. Но если ты одинокий парень — действуй. Играй, играй, играй, играй, играй, играй, практикуйся, практикуйся, практикуйся. И я бы сказал, не пытайся быть похожим на кого-то или копировать, играть кавер-версии песен. Надо быть самим собой. Потому что когда ты начинаешь сочинять песню, в каком направлении ты хочешь направиться? Куда захочешь. Куда угодно. Это твоя песня. Делай что хочешь. Как говорят THE EAGLES, "Никаких ограничений". И просто будь открытым. Продолжай работать и прогрессировать. Не переставай учиться. Мне 72, и я всё ещё учусь и пытаюсь найти новые возможности.



Сейчас я работаю над идеями для второй сольной пластинки — если я проживу так долго. Нет, я шучу — я работаю прямо сейчас над своей второй пластинкой, у меня есть кое-какие идеи и материал. И то, что я слышу, — это ещё один шаг вперёд».







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