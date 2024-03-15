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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 25
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
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Mick Mars

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15 мар 2024 : 		 MICK MARS стремится к разнообразию

12 мар 2024 : 		 Новая песня MICK MARS

22 фев 2024 : 		 MICK MARS считает невозможным воссоединение с MÖTLEY CRÜE

19 фев 2024 : 		 MICK MARS уже сочиняет материал для нового альбома

16 фев 2024 : 		 MICK MARS согласен с тем, что его считают недооценённым гитаристом

29 янв 2024 : 		 MICK MARS: «Одну песню с Corabi, может, и выпущу»

25 янв 2024 : 		 MICK MARS представил новый сингл

24 янв 2024 : 		 MICK MARS о своей коллекции

20 дек 2023 : 		 MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»

18 дек 2023 : 		 MICK MARS уже думает о новом

15 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Мой разум такой же ясный, как и раньше»

13 дек 2023 : 		 MICK MARS представил новый сингл

13 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Эдди Ван Халена и Рэнди Роадса невозможно скопировать»

9 дек 2023 : 		 MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»

17 ноя 2023 : 		 MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты

13 ноя 2023 : 		 MICK MARS: «Я как одна сплошная кость»

2 ноя 2023 : 		 MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»

31 окт 2023 : 		 MICK MARS представил первое видео

19 окт 2023 : 		 MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин

2 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»

7 июл 2023 : 		 MICK MARS больше не хочет общаться с участниками MÖTLEY CRÜE

26 июн 2023 : 		 MICK MARS объявил название альбома
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MICK MARS стремится к разнообразию



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В рамках недавней беседы с MICK'ом MARS'ом у него спросили, сознательно ли он стремился не повторять то, что было сделано в CRÜE:

«Естественно... Когда я рос, я слушал самые разные вещи - от блюза до GENTLE GIANT, KING CRIMSON и [гитариста KING CRIMSON] Robert Fripp и все остальное. Много блюза и тому подобных вещей. Я чувствовал, что разнообразие было — или есть; не всегда — но сейчас его не хватает во [многих видах музыки]. Я специально писал так, в такой манере, чтобы отправить вас в небольшое путешествие. Каждую песню вы слышите, представляете себе или видите другой пейзаж или что-нибудь подобное; это музыкальный пейзаж, и он всегда разный. И я хотел донести это до вас, чтобы показать, что я не просто одноплановый музыкант и автор песен».




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15 мар 2024
father
А с этим вопросом готов помочь Metal God
Like!1

просмотров: 192

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