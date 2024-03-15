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MICK MARS стремится к разнообразию



В рамках недавней беседы с MICK'ом MARS'ом у него спросили, сознательно ли он стремился не повторять то, что было сделано в CRÜE:



«Естественно... Когда я рос, я слушал самые разные вещи - от блюза до GENTLE GIANT, KING CRIMSON и [гитариста KING CRIMSON] Robert Fripp и все остальное. Много блюза и тому подобных вещей. Я чувствовал, что разнообразие было — или есть; не всегда — но сейчас его не хватает во [многих видах музыки]. Я специально писал так, в такой манере, чтобы отправить вас в небольшое путешествие. Каждую песню вы слышите, представляете себе или видите другой пейзаж или что-нибудь подобное; это музыкальный пейзаж, и он всегда разный. И я хотел донести это до вас, чтобы показать, что я не просто одноплановый музыкант и автор песен».







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