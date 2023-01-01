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Mick Mars

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|||| 17 ноя 2023

MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты



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В рамках недавней беседы с Chris Akin Presents MICK'a MARS'a спросили, пытался ли он намеренно внести в звучание своего грядущего сольного альбома "The Other Side Of Mars" свежие элементы, которых не было в его сорокалетней карьере в легендарной лос-анджелесской рок-группе, на что он ответил:

«Вы совершенно правы. Вы попали в самую точку, когда сказали, что это совсем не похоже на MÖTLEY, а именно это я и хотел сделать. Больше всего меня пугало то, что мой гитарный тембр ассоциируется со звучанием MÖTLEY. Я был несколько обеспокоен этим, поэтому просто стал больше пробовать разного. В общем, получилось неплохо.

Я знаю, что многие люди ожидали, вероятно, больше блюзовых вещей или продолжения MÖTLEY или чего-то в этом роде. А я хотел пойти совсем другим путём, и, наверное, не по проторённой дорожке, а больше отклониться влево. Я пытался куда-то продвинуться. Я не знал, получится это или нет. Я создавал материал и знакомился с разными людьми, такими как [коллеги-музыканты и соавторы] Paul Taylor и Jacob Bunton, Brion Gamboa и Ray Luzier, конечно же».




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