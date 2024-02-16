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Mick Mars

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MICK MARS согласен с тем, что его считают недооценённым гитаристом



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В новом интервью радиостанции WRIF ведущий Meltdown сказал гитаристу MÖTLEY CRÜE Mick'y Mars'y, что считает его «одним из самых недооценённых гитаристов 1980-х». Мик на это ответил:

«Это нормально. Я не против, если вы считаете меня недооценённым. Я думаю, есть много людей, которые думают так же, как и вы, а также те, кто так не считает. Может быть, потому что я не бегаю по грифу и не извлекаю 900 или сколько нот я могу вместить между щелчками метронома? Не знаю. Наверное, гитаристом, который играл на той скорости, на которой я хотел бы играть, но никогда так глубоко не вникал, был Элвин Ли [из TEN YEARS AFTER], когда он исполнил "I'm Going Home". Для меня это была быстрая игра, потому что она была мелодичной, звукоизвлечение было чистым, и это подходило песне. И вот тут у меня на лице появилось выражение: "Ты тоже так можешь? Хорошо"».

После того как ведущий Мелтдаун сказал Mars'y, что гитарное соло в песне MÖTLEY CRÜE "Home Sweet Home" — это «идеальное гитарное соло», Мик сказал:

«Спасибо. Оно просто пришло мне в голову. Я ничего не планировал. Я просто взял и сыграл его, и, конечно же, довёл до совершенства. Это были сущие пустяки, но я так сыграл. В общем, так вышло».




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16 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Упомянутая Ten Years After очень хорошая группа.

просмотров: 504

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