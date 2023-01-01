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Mick Mars

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|||| 15 дек 2023

MICK MARS: «Мой разум такой же ясный, как и раньше»



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В новом интервью Chris Akin Presents гитарист MÖTLEY CRÜE Mick Mars рассказал о своей борьбе с дегенеративным заболеванием анкилозирующим спондилитом (AS). Анкилозирующий спондилит — это тип артрита, который вызывает воспаление в суставах и связках позвоночника и со временем может привести к скованности, согласно данным Национального института артрита и костно-мышечных и кожных заболеваний (National Institute Of Arthritis And Musculoskeletal And Skin Diseases).

Mick сказал:

«Когда я вижу себя, особенно в последние пару лет, например, в прощальном туре [MÖTLEY CRÜE] в 2015 году и в "The Stadium Tour", который проходил недавно [в 2022 году], и вижу себя на плёнке, мне это совершенно не нравится. Мне не нравится, как я выгляжу. Мне не нравится, что я не могу двигаться. Я могу смотреть вниз на гитару, но я не могу наклонить голову, чтобы видеть, поэтому мне приходится смотреть вниз. И когда я выхожу на сцену, это выглядит как богомол с гитарой или что-то в этом роде. [Смеётся]. Это как-то неправильно. Мне тяжело смотреть на себя со стороны, потому что я не ощущаю себя таким. Но я вижу это».

Mars, продвигающий свой предстоящий дебютный сольный альбом "The Other Side of Mars", сказал, что его болезнь не повлияла на его творческие способности и умение играть на гитаре:

«Мой разум такой же ясный, как и раньше. Новые идеи — своеобразный способ доказать это. Мой мозг, мой разум, мои идеи выходят за рамки того, что я себе представлял, но это всё ещё мои идеи, моё творчество. Я развиваюсь как сольный артист. И я не нахожусь в оболочке, ограниченной одним типом звучания. Если бы всё было по-другому, это звучало бы иначе. Я могу делать всё, что захочу, идти туда, куда захочу. И если людям это нравится, значит, нравится и мне. А если нет, то это тоже нормально, потому что это то, что у меня в мыслях».




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