MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин



MICK MARS представит первый сингл в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" 30 октября, а официально он будет доступен начиная с 31 октября этого года. Mick также даст интервью 30 октября Eddie Trunk'y.









Pleased to announce that I will be bringing you the world premier of the first ever solo music from @mrmickmars on #trunknation ! I’ll debut the song 10/30, Mick will join me for an interview 10/31! @SIRIUSXM 103 Faction Talk @TrunkNationSXM . 3P ET





