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JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»



В рамках недавнего интервью с JOHN'ом CORABI у него спросили, попадут ли песни, которые он записывал с MICK'ом MARS'ом несколько лет назад на его сольную пластинку:



«Если честно, то не знаю. И это прискорбно. И я могу ошибаться, но я не знаю - надеюсь, они смогут отделить одно от другого, но, к сожалению, я считаю, что сделка по записи... Потому что я вообще-то обсуждал это с Paul'ом Taylor'ом [из WINGER]. Я только что провел тур с Tom'ом Keifer'ом и WINGER этим летом, перед тем как выступить с THE DEAD DAISIES. И я спросил Paul'a, как обстоят дела с альбомом Mick'а, потому что он вообще-то помогал Mick'у писать некоторые песни и, по-моему, даже участвовал в записи, играл на гитаре и клавишных. К сожалению [смеется], контракт на запись, который подписал Mick, был заключен с Allen'ом Kovac'ом, менеджером MÖTLEY. Так что я просто... Я могу ошибаться, но я думаю, что поскольку он сейчас судится с MÖTLEY, это негативно скажется на выходе альбома - или нет. Так что я не знаю, когда мы услышим эту запись Mick'а.



Что касается песен, которые я написал с ним... Я не знаю, включат ли в альбом эти композиции. Я написал две песни для Mick'а — Боже, я думаю, это было в первый год моего участия в THE DEAD DAISIES, может быть, в 2016 году. Так что речь идет о событиях далекого прошлого. Попадут ли они в альбом или нет, я не могу сказать, но я знаю, что на них Paul Taylor играл на гитаре и клавишах, и, кажется, потрясающий вокалист по имени Jacob Bunton, он многое придумал вместе с Mick'ом и Paul'ом, он спел на записи. Но, к сожалению, я предполагаю — опять же, я могу ошибаться; я всегда сопровождаю все свои слова словами "я могу ошибаться", но я не ошибался в отношении иска со стороны Mick'а. Поэтому я предполагаю, что, поскольку он подписал контракт с менеджером MÖTLEY, то у этой пластинки есть все шансы подвиснуть в воздухе».







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