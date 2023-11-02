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MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»
MICK MARS в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, почему в его дебютную сольную пластинку не попали песни, записанные с JOHN'ом CORABI в 2016 году:
«Мне показалось, что песни были не достаточно сильными. И есть один человек, который несколько мешал этому. Я не буду называть его имя, но он кое-что испортил. Песни были неправильные, там были части, которых там не должно было быть, и бла-бла-бла. Это не очень долго рассказывать, но это было из серии: "Не взлетит". Поэтому я отложил запись в сторону».
На вопрос о том, кто же это был, Mars не стал вдаваться в конкретику.
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