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Mick Mars

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MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»



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MICK MARS в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, почему в его дебютную сольную пластинку не попали песни, записанные с JOHN'ом CORABI в 2016 году:

«Мне показалось, что песни были не достаточно сильными. И есть один человек, который несколько мешал этому. Я не буду называть его имя, но он кое-что испортил. Песни были неправильные, там были части, которых там не должно было быть, и бла-бла-бла. Это не очень долго рассказывать, но это было из серии: "Не взлетит". Поэтому я отложил запись в сторону».

На вопрос о том, кто же это был, Mars не стал вдаваться в конкретику.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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2 ноя 2023
Pennywise
Allen Kovac помешал... Чо там гадать...
2 ноя 2023
Klawd Air
Каждая из представленных песен в тизерах круче той, что Марс выпустил недавно. Да, это всего лишь отрывки, но о песнях в целом дают представление.
Like!1

просмотров: 437

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