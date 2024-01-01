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*WINTERSUN закончили Time II 25
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Mick Mars

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24 янв 2024 : 		 MICK MARS о своей коллекции

20 дек 2023 : 		 MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»

18 дек 2023 : 		 MICK MARS уже думает о новом

15 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Мой разум такой же ясный, как и раньше»

13 дек 2023 : 		 MICK MARS представил новый сингл

13 дек 2023 : 		 MICK MARS: «Эдди Ван Халена и Рэнди Роадса невозможно скопировать»

9 дек 2023 : 		 MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»

17 ноя 2023 : 		 MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты

13 ноя 2023 : 		 MICK MARS: «Я как одна сплошная кость»

2 ноя 2023 : 		 MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»

31 окт 2023 : 		 MICK MARS представил первое видео

19 окт 2023 : 		 MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин

2 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»

7 июл 2023 : 		 MICK MARS больше не хочет общаться с участниками MÖTLEY CRÜE

26 июн 2023 : 		 MICK MARS объявил название альбома
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|||| сегодня

MICK MARS о своей коллекции



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MICK MARS стал гостем очередного выпуска программы AXS TV "Life In Six Strings With Kylie Olsson", в рамках которой рассказал и показал свою удивительную коллекцию инструментов.




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