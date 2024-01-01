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Йе в BURZUM
45
MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ...
28
WINTERSUN закончили Time II
25
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23
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Mick Mars
США
Modern Metal
-
Myspace:
https://www.instagram.com/mr.mickmars/
Facebook:
https://www.facebook.com/mrmickmars
24 янв 2024
:
MICK MARS о своей коллекции
20 дек 2023
:
MICK MARS дал совет музыкантам: «Надо быть самим собой»
18 дек 2023
:
MICK MARS уже думает о новом
15 дек 2023
:
MICK MARS: «Мой разум такой же ясный, как и раньше»
13 дек 2023
:
MICK MARS представил новый сингл
13 дек 2023
:
MICK MARS: «Эдди Ван Халена и Рэнди Роадса невозможно скопировать»
9 дек 2023
:
MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»
17 ноя 2023
:
MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты
13 ноя 2023
:
MICK MARS: «Я как одна сплошная кость»
2 ноя 2023
:
MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»
31 окт 2023
:
MICK MARS представил первое видео
19 окт 2023
:
MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин
2 окт 2023
:
JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»
7 июл 2023
:
MICK MARS больше не хочет общаться с участниками MÖTLEY CRÜE
26 июн 2023
:
MICK MARS объявил название альбома
сегодня
MICK MARS о своей коллекции
MICK MARS стал гостем очередного выпуска программы AXS TV "Life In Six Strings With Kylie Olsson", в рамках которой рассказал и показал свою удивительную коллекцию инструментов.
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Сообщений нет