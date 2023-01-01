Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 38
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 38
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
[= ||| все новости группы



*

Mick Mars

*



9 дек 2023 : 		 MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»

17 ноя 2023 : 		 MICK MARS сознательно пошёл на эксперименты

13 ноя 2023 : 		 MICK MARS: «Я как одна сплошная кость»

2 ноя 2023 : 		 MICK MARS о песнях с JOHN'ом CORABI: «Они просто не взлетели бы»

31 окт 2023 : 		 MICK MARS представил первое видео

19 окт 2023 : 		 MICK MARS выпустит сингл на Хэллоуин

2 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, когда MICK MARS выпустит свой альбом»

7 июл 2023 : 		 MICK MARS больше не хочет общаться с участниками MÖTLEY CRÜE

26 июн 2023 : 		 MICK MARS объявил название альбома
| - |

|||| сегодня

MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»



zoom
MICK MARS в недавней беседе объяснил, почему отказался от услуг бывшего вокалиста MÖTLEY CRÜE John'a Corabi для записи дебютного сольного альбома:

«Я очень хотел, чтобы он спел на альбоме, но я знаю, что он был занят с DEAD DAISIES и другими делами. Я не знаю... Он говорил не то чтобы категорично, но как-то неуверенно. John — мой хороший друг, и мы оба решили, что не должны повторять альбом 94-го года. Да, всё в таком духе. Думаю, мы сделали правильный выбор, отказавшись от его участия, хотя у него невероятный голос».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 217

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом