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MICK MARS: «То, что Corabi не пел альбоме, — это правильно»



MICK MARS в недавней беседе объяснил, почему отказался от услуг бывшего вокалиста MÖTLEY CRÜE John'a Corabi для записи дебютного сольного альбома:



«Я очень хотел, чтобы он спел на альбоме, но я знаю, что он был занят с DEAD DAISIES и другими делами. Я не знаю... Он говорил не то чтобы категорично, но как-то неуверенно. John — мой хороший друг, и мы оба решили, что не должны повторять альбом 94-го года. Да, всё в таком духе. Думаю, мы сделали правильный выбор, отказавшись от его участия, хотя у него невероятный голос».







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