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Mick Mars

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MICK MARS: «Эдди Ван Халена и Рэнди Роадса невозможно скопировать»



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В новом интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" бывший гитарист MÖTLEY CRÜE Mick Mars рассказал о ранних днях сцены Сансет Стрип и о том, как он вращался в одних и тех же кругах с легендарными гитаристами той эпохи:

«Мы с Рэнди [Роадсом] не были знакомы, но я несколько раз ходил посмотреть на его выступления в Starwood, когда он был участником QUIET RIOT, — как раз перед тем, как Ozzy увёл Rudy [Sarzo] и Рэнди. Я видел его пару раз и подумал: "Этот парень очень хорошо играет". Так что я сходил на концерты пару раз. И я не удивился, что он преуспел вместе с Ozzy, но было круто это увидеть. Эдди Ван Хален в то время тоже вращался в этих кругах. Мы с Эдом познакомились очень давно, когда ему было ещё 19 лет. Мы с ним не были близкими друзьями, но мы знали друг друга. Мы дурачились, рассказывали анекдоты и всё такое, и это было здорово. Так что я очень уважал этих ребят в то время».

Марса также спросили о других гитаристах, исполняющих партии Эдди Ван Халена, в связи с предстоящим туром 2024 года с участием Joe Satriani, Sammy Hagar'a, Michael'a Anthony и Jason'a Bonham'a, который будет в основном посвящён музыке VAN HALEN. Он сказал:

«Никто и никогда не сможет повторить Эдди. Никто. Посмотрите, сколько людей пытаются подражать Джими [Хендриксу] после стольких лет. Никому это не удаётся. Вы можете попасть в ноты, но руки, ощущения, связь с гитарой или с тем инструментом, на котором вы играете, — это совсем другое.

Даже кто-то настолько хороший, как Satriani, говорит: "Я не могу сыграть этот приём" — приём, придуманный Эдди. Был только один Эдди Ван Хален. И один Рэнди Роадс. Их невозможно скопировать. Можно подражать им, но не копировать. Я считаю именно так. Если ты можешь стоять за занавесом, то уж точно сможешь определить, кто есть кто».




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