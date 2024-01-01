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MICK MARS считает невозможным воссоединение с MÖTLEY CRÜE



В новом выпуске журнала Guitar World Mick Mars обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг его отношений с Mötley Crüe, и намекнул, что возможное воссоединение или просто примирение не обсуждается.



Когда Mars'a спросили, может ли он сесть за стол переговоров со своими бывшими коллегами по группе и разобраться во всём, он категорично ответил:



«Я бы сказал, что это уже невозможно.



У меня нет запрета на разглашение сведений, но всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Мне приходится быть очень осторожным в том, что я говорю, потому что это может иметь отношение к происходящему».



Это не первый раз, когда Mars говорит о том, что его отношения с Mötley Crüe разрушены до неузнаваемости. Прошлым летом гитарист рассказал, что не общался со своими коллегами по группе с 2019 года и заявил, что больше не хочет с ними общаться.



В своём новом интервью Guitar World Марс всё же задумался о некоторых аспектах этой эпопеи и затронул один из самых спорных вопросов, стоящих во главе угла: был ли его уход из группы равносилен увольнению:



«Два разных слова, два разных значения. Это был просто отказ от гастрольной деятельности. Я бы активно участвовал в работе каждой структуре Mötley Crüe. Меня бы не было здесь сегодня, если бы не они. Я не жалею ни о чем из того, что мы когда-либо делали, — хорошем, плохом или неприглядном, неважно. Моё тело просто не могло больше этим заниматься».



В новом интервью его также спросили, на что он рассчитывал, когда решил подать иск. Mick ответил:



«Я больше не мог гастролировать. Мне 72 года, и у меня эта болезнь [воспалительное заболевание анкилозирующий спондилит]. Мне становится тяжело путешествовать по миру и делать это месяцами с двухнедельным перерывом. Для меня это уже слишком. Так что да, на этом всё».







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