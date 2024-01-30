29 янв 2024



MICK MARS: «Одну песню с Corabi может и выпущу»



MICK MARS в интервью "Chris Akin Presents…" ответил на вопрос о том, будут ли изданы какие-то из песен, что он записал с John'ом Corabi семь лет назад:



«Возможно будет одна тема, если я до нее доберусь. 'Gimme Blood' — она идеально подойдет для реслинга, ну как вариант... Но сейчас я оставлю все как есть. И однажды, быть может я решу: "Так, давайте ко смахнем пыль с нее и посмотрим, что получится". Но сейчас я думаю совершенно в ином направлении».







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