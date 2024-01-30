MICK MARS: «Одну песню с Corabi может и выпущу»

MICK MARS в интервью "Chris Akin Presents…" ответил на вопрос о том, будут ли изданы какие-то из песен, что он записал с John'ом Corabi семь лет назад:
«Возможно будет одна тема, если я до нее доберусь. 'Gimme Blood' — она идеально подойдет для реслинга, ну как вариант... Но сейчас я оставлю все как есть. И однажды, быть может я решу: "Так, давайте ко смахнем пыль с нее и посмотрим, что получится". Но сейчас я думаю совершенно в ином направлении».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Давай, дед, там всего-то две песни было доделано вроде.