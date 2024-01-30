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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Mick Mars

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|||| 29 янв 2024

MICK MARS: «Одну песню с Corabi может и выпущу»



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MICK MARS в интервью "Chris Akin Presents…" ответил на вопрос о том, будут ли изданы какие-то из песен, что он записал с John'ом Corabi семь лет назад:

«Возможно будет одна тема, если я до нее доберусь. 'Gimme Blood' — она идеально подойдет для реслинга, ну как вариант... Но сейчас я оставлю все как есть. И однажды, быть может я решу: "Так, давайте ко смахнем пыль с нее и посмотрим, что получится". Но сейчас я думаю совершенно в ином направлении».




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30 янв 2024
G
Gleb Monster
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке!
Давай, дед, там всего-то две песни было доделано вроде.

просмотров: 257

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