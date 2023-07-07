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Mick Mars

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MICK MARS больше не хочет общаться с участниками MÖTLEY CRÜE



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Журнал Rolling Stone опубликовал несколько выдержек из своей статьи с гитаристом MÖTLEY CRÜE Mick'ом Mars'ом, основанной на интервью, которое было взято в начале мая в городе, где живет Mick — Нэшвилле, штат Теннесси. Среди откровений — утверждение Mars'a о том, что последний раз участники группы по-настоящему общались после премьеры фильма "The Dirt" в 2019 году:

«Никто не разговаривал со мной в 2022 году [во время тура CRÜE "The Stadium Tour" с DEF LEPPARD]. Большую часть времени было ощущение, что я играю один. Знаете, как когда ты в толпе людей и всё равно чувствуешь себя одиноким. Вот так я чувствовал себя во время всего тура. Я чувствовал себя использованным, грустным и неполноценным. Когда мы отыграли последнее шоу [в Лас-Вегасе 9 сентября 2022 года], я почувствовал облегчение. Многое из того, что давило, ушло. Но я был эмоционально травмирован. Это были не мелкие раны, они были глубокими — такими, которые не заживают».

Mick сказал, что он надеется никогда больше не общаться со своими товарищами по группе:

«Я думаю, всех бы это устроило. И я имею в виду не только себя и их. Я имею в виду их общение между собой. Я не планирую устраивать похороны. Если бы я это сделал, я думаю, может быть, они пришли бы на них просто из вежливости. Но мне не нужны похороны. Ничего не нужно».




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7 июл 2023
P
Paffoss
Вот так и понимаешь, что человека реально все и вся зае**ло.

просмотров: 297

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