сегодня



MICK MARS уже думает о новом



MICK MARS в недавней беседе подтвердил, что активно работает над новым материалом:



«У меня уже есть четыре довольно основательные идеи, которые немного... не слишком продвинутые. Это больше похоже на "Undone" [с грядущего сольного дебюта "The Other Side Of Mars"] или что-то более кинематографичное, но все еще довольно насыщенное и плотное».







