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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 87
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Nightwish

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31 май 2025 : 		 Винил NIGHTWISH выйдет летом

4 мар 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

25 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

19 фев 2025 : 		 Бывший менеджер NIGHTWISH обвинен в нападении на женщину

18 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

11 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

4 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

28 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

21 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

14 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

27 дек 2024 : 		 Drum-cam от NIGHTWISH

22 дек 2024 : 		 Документальный фильм о создании нового альбома NIGHTWISH

11 дек 2024 : 		 WALDO и ELIZE RYD исполняют NIGHTWISH

5 дек 2024 : 		 Симфоническая версия нового альбома NIGHTWISH

2 дек 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов»

2 окт 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»

28 сен 2024 : 		 TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов

22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут
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|||| сегодня

Винил NIGHTWISH выйдет летом



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Nuclear Blast сообщили о том, что 13 июля состоится выпуск новой виниловой версии альбома NIGHTWISH Once:

“Dark Chest Of Wonders”
“Wish I Had An Angel”
“Nemo”
“Planet Hell”
“Creek Mary’s Blood”
“The Siren”
“Dead Gardens”
“Romanticide”
“Ghost Love Score”
“Kuolema Tekee Talteilijan”
“Higher Than Hope”



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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31 май 2025
YNWA
Да, с такими дерьмовыми новыми альбомами, только старые и переиздавать.
31 май 2025
rassol
Альбом-то хороший!
31 май 2025
YNWA
rassol, этот-то ясно, что хороший. "Yesterwynde" хуита лютая. 

















просмотров: 170





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