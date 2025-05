сегодня



Винил NIGHTWISH выйдет летом



Nuclear Blast сообщили о том, что 13 июля состоится выпуск новой виниловой версии альбома NIGHTWISH Once:



“Dark Chest Of Wonders”

“Wish I Had An Angel”

“Nemo”

“Planet Hell”

“Creek Mary’s Blood”

“The Siren”

“Dead Gardens”

“Romanticide”

“Ghost Love Score”

“Kuolema Tekee Talteilijan”

“Higher Than Hope” http://www.nightwish.com





