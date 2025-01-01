сегодня



Видео полного выступления NIGHTWISH'02



Видео полного выступления NIGHTWISH, состоявшегося в Амстердаме в 2002 году, доступно для просмотра ниже:



Bless the Child

End of All Hope

Come Cover Me

The Kinslayer

Dead to the World

Deep Silent Complete

10th Man Down

Crazy Train (Ozzy Osbourne cover)

Sacrament of Wilderness

Slaying the Dreamer

Beauty of the Beast

Over the Hills and Far Away (Gary Moore cover)



Encore:



Sleeping Sun

Wishmaster







+0 -0



просмотров: 23

