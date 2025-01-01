Arts
Новости
Nightwish

8 авг 2025 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH'02

31 май 2025 : 		 Винил NIGHTWISH выйдет летом

4 мар 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

25 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

19 фев 2025 : 		 Бывший менеджер NIGHTWISH обвинен в нападении на женщину

18 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

11 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

4 фев 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

28 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

21 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

14 янв 2025 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

27 дек 2024 : 		 Drum-cam от NIGHTWISH

22 дек 2024 : 		 Документальный фильм о создании нового альбома NIGHTWISH

11 дек 2024 : 		 WALDO и ELIZE RYD исполняют NIGHTWISH

5 дек 2024 : 		 Симфоническая версия нового альбома NIGHTWISH

2 дек 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов»

2 окт 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»

28 сен 2024 : 		 TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов

22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH
Видео полного выступления NIGHTWISH'02



Видео полного выступления NIGHTWISH, состоявшегося в Амстердаме в 2002 году, доступно для просмотра ниже:

Bless the Child
End of All Hope
Come Cover Me
The Kinslayer
Dead to the World
Deep Silent Complete
10th Man Down
Crazy Train (Ozzy Osbourne cover)
Sacrament of Wilderness
Slaying the Dreamer
Beauty of the Beast
Over the Hills and Far Away (Gary Moore cover)

Encore:

Sleeping Sun
Wishmaster




просмотров: 23

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
