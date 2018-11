сегодня



ACE FREHLEY выступил с KISS ACE FREHLEY выступил с KISS в рамках "Kiss Kruise". Кроме того, с группой выступал и бывший гитарист группы, Bruce Kulick.



Ace вышел на сцену в рамках акустического сета и сыграл с командой четыре трека: "2000 Man", "New York Groove", "Nothing' To Lose" и "Rock And Roll All Nite".



















