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KISS заставили журналиста снять футболку IRON MAIDEN По сообщению KUTV, вирусно распространившееся видео того, как KISS заставили журналиста, в котором идентифицировали Gustavo, снять футболку IRON MAIDEN, датировано 2012 годом. Музыканты заявили, что тем самым он проявил неуважение к группе.



В начале интервью Paul Stanley указал на логотип IRON MAIDEN на футболке и сказал:



«У меня есть вопрос. KISS означает K-I-S-S. А то, что у тебя, значит совсем другое, Gustavo. Ты совершил огромную ошибку».



На что Gustavo сказал, что надел эту футболку специально для интервью.



«Я не хочу, чтобы он был в футболке IRON MAIDEN», — сказал кому-то Gene Simmons за кадром, добавив, что пусть он наденет её спиной или вывернет наизнанку.



«Gustavo очень умный, — добавил Paul. — Вот как можно получить бесплатную футболку KISS, просто придя в неправильной футболке».



Gustavo возразил: «Так теперь каждый журналист на интервью KISS должен приходить только в футболках KISS?», на что участники группы ответили, что это вопрос вежливости.









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