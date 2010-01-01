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GENE SIMMONS: « KISS могут прощаться и больше трёх лет» В недавнем разговоре с Frank'ом Buckley басист/вокалист KISS GENE SIMMONS ответил на вопрос, правда ли, что предстоящее турне будет последней возможностью увидеть концерт знаменитых рокеров:



«Это реально. Дураки играют в эти игры (намекая на другие группы, объявлявшие о прощальных гастролях, а позднее менявшие свое решение). И я скажу, почему это реально. Потому что мне 69, а у меня на голове всё ещё есть свои волосы, и куда больше их есть на моей спине. Всё вполне реально, потому что я надеваю семи-восьмидюймовые платформы, костюм... Он тянет на 18 килограммов, я изрыгаю огонь и летаю в воздухе и всё такое. Я не люблю высоту, так что если ты возьмёшь [Мика] Джаггера и Боно, которые оба замечательные, и облачишь их в мою одежду, они отключатся через полчаса. Мы самая трудолюбивая группа в шоу-бизнесе — и точка. Так что сейчас удачное время, чтобы уйти — имея некоторое достоинство, идти и делать то, что делаешь... Так что это будет долгий тур — от двух до трёх лет... Может быть, и дольше. Два, три года мы будем ездить, пока всё ещё хорошо. Последнее, что ты хочешь сделать, это представить себя, и мы делали это на протяжении 45 лет: "Окей — подставьте название города — вы хотели лучшего? Вы получите лучшее. Самая горячая группа в мире — KISS". Зачем тебе это делать, если зритель будет смотреть на четырёх заплывших жиром стариков, выходящих с языком на плече. Нет, мы на такое не подписывались».















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