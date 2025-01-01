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King Diamond

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KING DIAMOND: «Я должен быть уверен, что у меня лучший материал!»



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KING DIAMOND недавно побеседовал с Fistful Of Metal — небольшие выдержки доступны ниже. В частности, у него спросили, как ему удалось выжить в трудную эпоху гранжа, когда металл страдал и, образно говоря, был оттеснён в тень. Он ответил:

«Мне было всё равно. Я не хочу играть то, чего не принимаю душой, и если бы мне пришлось так делать, я бы остановился. В прошлом ко мне обращались звукозаписывающие лейблы и просили сосредоточиться на сочинении "удобных для радио" песен. Именно так и произошло во время работы над альбомом "Abigail" [1987]. Тогда Roadrunner Records попросили нас написать четыре "коммерческие/дружелюбные для радио" песни, и я ответил им: "Да. Нет проблем. В любом случае, мы идём именно в этом направлении". Когда они наконец-то услышали альбом, они спрашивали по телефону: "А где же эти песни?" В конце концов они смирились с ситуацией. К счастью, они остались довольны альбомом, и он вышел таким, каким я его себе представлял. Я не хочу иметь дело с подобными вопросами. Не говорите мне, что я должен делать. Если людям не нравится, пусть слушают что-то другое. Я не знаю, как мы выжили в 1990-е, но мы выжили, и это главное. Это было похоже на то, словно мы были на параллельной дороге, ведущей к шоссе: мы всё ещё двигались, может быть, не так быстро, но всё равно двигались».

King рассказал о своих осложнениях со здоровьем в 2010 году, включая операцию по тройному шунтированию, которая заставила его задуматься о своей смертности:

«Это был, безусловно, тревожный звоночек, и я многое узнал о том, что организм может выдержать, а что нет. Честно говоря, я трижды чуть не умер из-за множества осложнений. Я не должен быть сейчас здесь. Я находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких, проснулся раньше, чем ожидалось, и в результате чуть не задохнулся. Я не мог следовать ритму аппарата, что крайне опасно. Моя жена была рядом со мной, спала в кресле рядом со мной, а когда проснулась, увидела, как я в отчаянии пытаюсь вытащить трубку изо рта. Если бы я это сделал, моё лёгкое разрушилось бы».

О долгожданном новом альбоме KING DIAMOND:

«Первоначальное название, которое мы выбрали, было "The Institute". Однако теперь, после начала тура по США, оно изменилось на "St Lucifer's Hospital 1920". Вполне возможно, что на альбоме будет трек под названием "The Institute". Мы должны были выпустить альбом в этом году, и на самом деле он должен был быть полностью готов до начала концертов, но я хочу убедиться, что это лучший материал, который я когда-либо выпускал. Сейчас мы готовимся к съёмкам следующего клипа на сингл "Lobotomy", который определённо выйдет позже в этом году. Другие завершённые песни — это интро-трек под названием "Under The Surface", "The Institute", "The Nun", "Faceless“ и, конечно же, "Spider Lilly". Есть ещё трек "Deep In The Darkness 1920", но я пока не уверен, войдёт ли он в альбом. В настоящее время Andy [La Rocque, гитарист KING DIAMOND] работает как минимум над пятью треками, в одном из которых есть чудовищный припев, который мы планируем записать с хором. Планируется, что этот альбом станет первым из трилогии, и у меня уже есть названия всех трёх альбомов».








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