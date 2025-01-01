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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 568
*Новое видео BATTLE BEAST 136
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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King Diamond

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5 июн 2025 : 		 Группа KING DIAMOND открыла европейский тур

18 май 2025 : 		 KING DIAMOND: «Я должен быть уверен, что у меня лучший материал!»

13 май 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Мы должны закончить до фестивалей»

9 фев 2025 : 		 У KING DIAMOND есть целых десять песен

17 дек 2024 : 		 Новое видео KING DIAMOND

15 дек 2024 : 		 KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

18 ноя 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»

4 ноя 2024 : 		 Новые обещания нового KING DIAMOND

3 ноя 2024 : 		 Музыканты KING DIAMOND, METAL CHURCH, EXODUS, BURNING WITCHES исполняют KING DIAMOND

1 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

29 окт 2024 : 		 Новая фигурка KING DIAMOND

16 окт 2024 : 		 KING DIAMOND исполнил две новые песни

10 окт 2024 : 		 Как KISS хотели засудить KING DIAMOND

25 авг 2024 : 		 MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND

25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»

13 апр 2023 : 		 KING DIAMOND в Metalocalypse

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND

20 дек 2022 : 		 MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»

30 ноя 2022 : 		 KING DIAMOND о разнице в сочинении материала для KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

29 окт 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»

10 окт 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии METALLICA на MERCYFUL FATE он купил себе машину

18 сен 2022 : 		 ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»
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|||| 5 июн 2025

Группа KING DIAMOND открыла европейский тур



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Группа KING DIAMOND выступлением на Sweden Rock Festival, Sölvesborg, Sweden, открыла европейские гастроли:

01. Arrival
02. A Mansion In Darkness
03. Halloween
04. Voodoo
05. Spider Lilly
06. Sleepless Nights
07. Welcome Home
08. The Invisible Guests
09. The Candle
10. Masquerade Of Madness
11. Electro Therapy
12. Eye Of The Witch
13. Burn
14. Abigail

Видео полного выступления доступно ниже.




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