5 июн 2025



Группа KING DIAMOND открыла европейский тур



Группа KING DIAMOND выступлением на Sweden Rock Festival, Sölvesborg, Sweden, открыла европейские гастроли:



01. Arrival

02. A Mansion In Darkness

03. Halloween

04. Voodoo

05. Spider Lilly

06. Sleepless Nights

07. Welcome Home

08. The Invisible Guests

09. The Candle

10. Masquerade Of Madness

11. Electro Therapy

12. Eye Of The Witch

13. Burn

14. Abigail



Видео полного выступления доступно ниже.







+1 -0



просмотров: 125