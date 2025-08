сегодня



Профессиональное видео полного выступления KING DIAMOND



Профессиональное видео полного выступления KING DIAMOND, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Arrival

A Mansion in Darkness

Halloween

Voodoo

"Them"

Spider Lilly

Two Little Girls

Sleepless Nights

Out from the Asylum

Welcome Home

The Invisible Guests

The Candle

Masquerade of Madness (dedicated to Ozzy Osbourne)

Eye of the Witch

Burn



Encore:



Abigail







