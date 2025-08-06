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*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 22
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 19
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 18
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King Diamond

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6 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KING DIAMOND

7 июл 2025 : 		 KING DIAMOND отменяет концерты

22 июн 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Ой, нам еще столько всего нужно записать!»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

13 июн 2025 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Мы надеемся, что до рождества успеем записать альбом KING DIAMOND»

5 июн 2025 : 		 Группа KING DIAMOND открыла европейский тур

18 май 2025 : 		 KING DIAMOND: «Я должен быть уверен, что у меня лучший материал!»

13 май 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Мы должны закончить до фестивалей»

9 фев 2025 : 		 У KING DIAMOND есть целых десять песен

17 дек 2024 : 		 Новое видео KING DIAMOND

15 дек 2024 : 		 KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

18 ноя 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»

4 ноя 2024 : 		 Новые обещания нового KING DIAMOND

3 ноя 2024 : 		 Музыканты KING DIAMOND, METAL CHURCH, EXODUS, BURNING WITCHES исполняют KING DIAMOND

1 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

29 окт 2024 : 		 Новая фигурка KING DIAMOND

16 окт 2024 : 		 KING DIAMOND исполнил две новые песни

10 окт 2024 : 		 Как KISS хотели засудить KING DIAMOND

25 авг 2024 : 		 MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND

25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»

13 апр 2023 : 		 KING DIAMOND в Metalocalypse

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND
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Профессиональное видео полного выступления KING DIAMOND



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Профессиональное видео полного выступления KING DIAMOND, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Arrival
A Mansion in Darkness
Halloween
Voodoo
"Them"
Spider Lilly
Two Little Girls
Sleepless Nights
Out from the Asylum
Welcome Home
The Invisible Guests
The Candle
Masquerade of Madness (dedicated to Ozzy Osbourne)
Eye of the Witch
Burn

Encore:

Abigail




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 авг 2025
Corpsegrinder04
Тёлки конечно хороши, но че то приелось уже одно и тоже. Даймонду пора разнообразить выступление и пример с Паука брать. Раздевать их до гола и в гробах по залу пускать. Сергей Евгеньевич знает толк в этом деле. Погрузка герлы в гроб под песню Танк Вампира смотрится куда выигрышней чем вот эти однообразные танцы под визги мощного старика.
просмотров: 166

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