сегодня



KING DIAMOND отменяет концерты



KING DIAMOND опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем, это King Diamond. Как вы, возможно, уже знаете, в прошлую субботу мне поставили диагноз «стрептококковая ангина» и велели отдохнуть определенное количество дней. Поскольку у меня уже был опыт лечения горла, я считаю, что с помощью лекарств, прописанных врачом, и моих собственных знаний, я смогу вернуться к пению до предполагаемого дня. Если сократить срок восстановления с 14 до 6 дней, что, как мне кажется, может сработать в данном случае, мы сможем вернуться к выступлениям уже в этот четверг, 10 июля, в Афинах, Греция. Пришлите мне пару дьявольских молитв, и я сделаю все возможное, чтобы это произошло!»











+0 -0



просмотров: 103

