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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 106
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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King Diamond

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7 июл 2025 : 		 KING DIAMOND отменяет концерты

22 июн 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Ой, нам еще столько всего нужно записать!»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

13 июн 2025 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Мы надеемся, что до рождества успеем записать альбом KING DIAMOND»

5 июн 2025 : 		 Группа KING DIAMOND открыла европейский тур

18 май 2025 : 		 KING DIAMOND: «Я должен быть уверен, что у меня лучший материал!»

13 май 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Мы должны закончить до фестивалей»

9 фев 2025 : 		 У KING DIAMOND есть целых десять песен

17 дек 2024 : 		 Новое видео KING DIAMOND

15 дек 2024 : 		 KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

18 ноя 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»

4 ноя 2024 : 		 Новые обещания нового KING DIAMOND

3 ноя 2024 : 		 Музыканты KING DIAMOND, METAL CHURCH, EXODUS, BURNING WITCHES исполняют KING DIAMOND

1 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

29 окт 2024 : 		 Новая фигурка KING DIAMOND

16 окт 2024 : 		 KING DIAMOND исполнил две новые песни

10 окт 2024 : 		 Как KISS хотели засудить KING DIAMOND

25 авг 2024 : 		 MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND

25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»

13 апр 2023 : 		 KING DIAMOND в Metalocalypse

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND

20 дек 2022 : 		 MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»
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KING DIAMOND отменяет концерты



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KING DIAMOND опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем, это King Diamond. Как вы, возможно, уже знаете, в прошлую субботу мне поставили диагноз «стрептококковая ангина» и велели отдохнуть определенное количество дней. Поскольку у меня уже был опыт лечения горла, я считаю, что с помощью лекарств, прописанных врачом, и моих собственных знаний, я смогу вернуться к пению до предполагаемого дня. Если сократить срок восстановления с 14 до 6 дней, что, как мне кажется, может сработать в данном случае, мы сможем вернуться к выступлениям уже в этот четверг, 10 июля, в Афинах, Греция. Пришлите мне пару дьявольских молитв, и я сделаю все возможное, чтобы это произошло!»






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