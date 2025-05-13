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*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
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King Diamond

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Гитарист KING DIAMOND: «Мы должны закончить до фестивалей»



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ANDY LA ROCQUE в новом интервью ответил на вопрос о том, что он имел ввиду, говоря ранее о новом материале как о возвращении в ранние дни:

«В основном для того, чтобы вернуть органичное звучание, где все не должно быть... расположено идеально вовремя или даже в такт. В этом должен быть некий рок-н-ролл. [ смеется ] Если вы слушаете альбом, который полностью идеален, он становится скучным. Мы хотели сделать альбом, где все будет немного живее, как в 80-х.

Мы пытаемся избежать жесткости альбомов 90-х и начала 2000-х. На самом деле, мы просто пытаемся немного расслабиться. Кроме того, мы говорили о том, чтобы вернуться к истокам в написании песен. Некоторые части возвращаются к «Fatal Portrait» и „Abigail“, когда речь заходит о стиле риффования, но это также будет совершенно не похоже на то, что вы слышали от нас раньше».

Что касается возможных сроков выхода следующего альбома KING DIAMOND, Andy сказал:

«Мы собираемся выступить на нескольких фестивалях в Европе [этим] летом, так что все должно быть записано и сделано до этого, это уж точно. Мы все еще работаем над некоторыми другими материалами, которые у нас есть. На альбоме будет восемь или девять песен, я так полагаю».




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13 май 2025
F
Family Ghost
Одно я выучил точно - если заговорили о "возвращении к корням", жди беды
13 май 2025
olly71
только на днях подумал что то KING DIAMOND давно не обещал вот вот выпустить альбом . и тут вот оно . 

















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