сегодня



ANDY LA ROCQUE прокомментировал уход из KING DIAMOND



ANDY LA ROCQUE на своей страничке прокомментировал уход из состава KING DIAMOND:



«Привет всем! Хочу только кратко сообщить: как многие из вас уже знают, я покинул группу KING DIAMOND.



Покинуть „семью“ после более чем 40 лет, наполненных великолепной музыкой, друзьями и множеством хороших воспоминаний, — нелегкое решение, но мы по обоюдному согласию решили расстаться в уважительной и дружеской атмосфере, пожелав друг другу всего самого лучшего в будущем!



Теперь для меня настало время двигаться дальше, полностью сосредоточившись на написании новой музыки и выступлениях с LEX LEGION.



Спасибо за вашу поддержку, до встречи!»







+0 -0



просмотров: 189

