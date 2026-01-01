Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



*

King Diamond

*



26 июл 2026 : 		 ANDY LA ROCQUE прокомментировал уход из KING DIAMOND

24 июл 2026 : 		 ANDY LA ROCQUE ушел из KING DIAMOND, GUS G в группе

16 июн 2026 : 		 ANDY LA ROCQUE: «А хрен его знает, когда выйдет новый KING DIAMOND»

4 май 2026 : 		 ANDY LA ROCQUE надеется, что KING DIAMOND сможет

30 мар 2026 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Надеюсь, KING DIAMOND сможет в этом году»

6 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления KING DIAMOND

7 июл 2025 : 		 KING DIAMOND отменяет концерты

22 июн 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Ой, нам еще столько всего нужно записать!»

19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

13 июн 2025 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Мы надеемся, что до рождества успеем записать альбом KING DIAMOND»

5 июн 2025 : 		 Группа KING DIAMOND открыла европейский тур

18 май 2025 : 		 KING DIAMOND: «Я должен быть уверен, что у меня лучший материал!»

13 май 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Мы должны закончить до фестивалей»

9 фев 2025 : 		 У KING DIAMOND есть целых десять песен

17 дек 2024 : 		 Новое видео KING DIAMOND

15 дек 2024 : 		 KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

18 ноя 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»

4 ноя 2024 : 		 Новые обещания нового KING DIAMOND

3 ноя 2024 : 		 Музыканты KING DIAMOND, METAL CHURCH, EXODUS, BURNING WITCHES исполняют KING DIAMOND

1 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

29 окт 2024 : 		 Новая фигурка KING DIAMOND

16 окт 2024 : 		 KING DIAMOND исполнил две новые песни

10 окт 2024 : 		 Как KISS хотели засудить KING DIAMOND

25 авг 2024 : 		 MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND

25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ANDY LA ROCQUE прокомментировал уход из KING DIAMOND



zoom
ANDY LA ROCQUE на своей страничке прокомментировал уход из состава KING DIAMOND:

«Привет всем! Хочу только кратко сообщить: как многие из вас уже знают, я покинул группу KING DIAMOND.

Покинуть „семью“ после более чем 40 лет, наполненных великолепной музыкой, друзьями и множеством хороших воспоминаний, — нелегкое решение, но мы по обоюдному согласию решили расстаться в уважительной и дружеской атмосфере, пожелав друг другу всего самого лучшего в будущем!

Теперь для меня настало время двигаться дальше, полностью сосредоточившись на написании новой музыки и выступлениях с LEX LEGION.

Спасибо за вашу поддержку, до встречи!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 189

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом